Benevento, Inzaghi: “Contro la Juventus voglio vedere la prestazione e l’atteggiamento”

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, ha presentato il match di domenica contro la Juventus: “Per affrontare un avversario come quello bianconero penso serva tornare ad avere carattere, dobbiamo fare la partita come capitava fino ad un mese fa. Non è normale quello che abbiamo fatto nelle ultime tre partite, il vero Benevento è quello delle ventisei gare in cui tutti si rispecchiavano. Affrontiamo una delle migliori d’Europa e sembra quasi superfluo rimarcarlo, ho visto che i ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi e questo mi fa essere fiducioso. Anche all’andata partivamo teoricamente battuti. Conterà l’atteggiamento: abbiamo una grande fortuna, ovvero dipendere da noi stessi. Al di là del risultato contro la Juventus ci sarà la sosta e potremo ripartire con il destino nelle nostre mani. Lo avessero detto sei mesi fa avremmo firmato. Noi siamo quelli delle prime 25 partite, vogliamo essere squadra ed essere noi stessi, con fierezza e appartenenza. Siamo partiti un anno e mezzo fa, ricordare da dove arriviamo sarebbe importante. Non siamo contenti di quest’ultimo periodo, ma le difficoltà andavano messe in preventivo. Quanto alla formazione, non avendo i terzini potrei abbassare Improta o optare per un 3-5-2. Domani farò le valutazioni definitive. Abbiamo tirato la carretta per mesi, la sosta viene al momento opportuno per recuperare tutti. Ci saranno due partite in casa fondamentali in cui ci giocheremo tanto, vorrei avere la rosa al completo per toglierci soddisfazioni. Ci mancano 12-13 punti per celebrare il nostro scudetto”.