Benevento, Inzaghi: “E’ la miglior gara stagionale. Il presidente ci ha fatto i complimenti”

L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi analizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Bologna di Mihajlovic: “C’è un po’ di rammarico da parte nostra, tirare 13 volte in porta a Bologna non è facile. Penso che quella di oggi sia la nostra miglior partita stagionale. Nel primo tempo sembrava una gara stregata, con le parate di Skourpski e il palo interno che abbiamo colpito. Volevamo essere intraprendenti e ci siamo riusciti: abbiamo recuperato diversi palloni al limite della loro area e giocato con coraggio. Questo è quanto di buono ci portiamo a casa. Fino a qualche tempo fa per il Benevento era impensabile venire a giocarsela così con il Bologna. Ogni tanto si perde il senso della realtà, bisognerebbe ricordarsi dove eravamo due anni fa. Il presidente a fine partita ci ha fatto i complimenti. Cambi offensivi? La squadra mi ha portato a farli, pensavo di poterla vincere. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stato il nostro approccio iniziale”.