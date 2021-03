Benevento, Inzaghi: “Era importante muovere la classifica. Pagata la stanchezza”

L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la gara pareggiata 1-1 con lo Spezia: “Gaich ha 20 anni e non bisogna dare a lui troppe responsabilità, è stato bravo. Oggi abbiamo fatto un grande primo tempo e potevamo andare a vincerla, abbiamo mosso la classifica ed era importante. Oggi ho dovuto adattare Improta e Tello ad esterni e sono stati bravi. Abbiamo pressato in avanti per tutto il primo tempo, poi è emersa la stanchezza, abbiamo avuto un giorno di recupero in meno rispetto a loro che hanno meritato il pareggio. Schiattarella ed Insigne martedì torneranno con noi e ci aiuteranno a lottare per il nostro scudetto. Abbiamo bisogno di tranquillità, stiamo facendo qualcosa di importante così come lo Spezia. Ci manca ancora qualche punto ma abbiamo convinzione, la squadra ha dato una grande risposta. Sono preoccupato in ottica salvezza perchè lottiamo con squadre come Cagliari e Torino, ma i ragazzi mi trasmettono fiducia, loro non mi preoccupano. Nessuno avrebbe puntato un euro su noi e Spezia”.