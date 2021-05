Benevento, Inzaghi: “Era una gara da concludere… Facciamoci due domande”

Il tecnico dei campani analizza il momento della sua squadra

Il tecnico Filippo Inzaghi interviene ai microfoni di Sky Sport: "Creiamo tantissimo, ma non possiamo tenere aperta la partita perché poi si rischia. Non è possibile che il portiere avversario sia sempre il migliore in campo. Dobbiamo farci due domande. Avevamo la partita in pugno, eravamo partiti bene. Abbiamo ancora una speranza, guardiamo il risultato della Lazio. Ora c'è dispiacere. Se si tiene aperta una partita da 3 o 4-0, è normale che possa finire così. Vediamo in questo campionato il Crotone retrocesso cosa può fare. Se la Lazio vince, possiamo giocarci ancora l'ultima chance. Perdere tre giocatori per infortunio non ci ha aiutato con i cambi. Non credo alla sfortuna o alla fortuna. Se i portieri sono sempre i migliori dobbiamo farci due domande".