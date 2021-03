Benevento, Inzaghi euforico: “Ringrazierò a vita i miei ragazzi”

Incredibile a Torino: il Benevento supera la Juventus e conquista una clamorosa vittoria. La squadra campana mette anche una seria ipoteca sulla salvezza.

LE PAROLE DI INZAGHI

Il tecnico Filippo Inzaghi interviene ai microfoni di Sky Sport: “Non capiterà tante altre volte contro la Juve di fare quattro punti. Credo ci fossero troppe critiche ingiuste. L’anno scorso abbiamo fatto otto record in Serie B. Un anno fa avevamo 27 punti di vantaggio sulla seconda. Qualcuno era andato fuori di cervello pensando alla Serie A in maniera diversa. Era difficile pensare di vincere a Torino. Oggi ho detto ai miei ragazzi che li ringrazierò a vita per quello che mi hanno dato. Siamo uniti e sono contento per i miei ragazzi. Io ne ho già passate di belle giornate, ma sono contento per i miei giocatori. I tifosi saranno fieri di questa squadra: potrà perdere qualche partita, ma lotta sempre”.