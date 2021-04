Benevento, Inzaghi: “Fisicamente stiamo bene, possiamo fare delle imprese”

Le parole del tecnico dei sanniti

L'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Lazio. Queste le sue parole, riportate da ottopagine.it: "Fisicamente la squadra sta molto bene. Si sta allenando seriamente, mi auguro che faccia una grande partita perché ci vuole un ottimo Benevento contro la Lazio. Mancheranno Moncini e Foulon, ma avere tutta la rosa a disposizione penso che sarà un grande vantaggio. Il modulo? Lo decidono i calciatori. Mi devono dimostrare che stanno bene, poi decideremo. Abbiamo tre partite in sette giorni, quindi avremo bisogno di tutti. In base a chi sta meglio deciderò lo schieramento. Non è il modulo a farci vincere le partite, ma l'atteggiamento che abbiamo avuto con Juventus, Parma e anche Sassuolo".