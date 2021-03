Benevento, Inzaghi gongola: “Dopo vittoria sulla Juventus Agnelli si è complimentato. Gaich? Ricorda Lewandowski”

Non può essere che Filippo Pippo Inzaghi il grande protagonista di questi giorni nel palcoscenico del calcio italiano. Col suo Benevento ha scritto una pagina importante della storia delle Streghe battendo la Juventus in campionato. Il mister, ex storico attaccante anche della Nazionale, ha parlato al Corriere della Sera soffermandosi ancora su quel match ma anche sui suoi giocatori.

Benevento, parla Inzaghi

Dopo le parole a caldo successive alla vittoria dello Stadium, Inzaghi è tornato a commentare la grande vittoria ottenuta contro la Juventus: “Credevo che potessimo fare bene. Sia chiaro, avrei firmato per il pareggio: i giocatori sono andati oltre la mia immaginazione”, ha detto il mister del Benevento. “Sono felice soprattutto per loro, ricorderanno per sempre di avere battuto Cristiano Ronaldo. Prima della partita lo hanno premiato per i suoi 770 gol, ho ripensato ai 316 che ho segnato io in carriera: mi sembravano tanti, ma di fronte a lui…”.

E ancora sulla sfida: “Ho ricevuto centinaia di messaggi dopo la vittoria sulla Juventus. Mi ha fatto particolarmente piacere l’elogio di Andrea Agnelli. È venuto negli spogliatoi dopo la partita, mi hanno chiamato mentre ero sotto la doccia. Voleva salutarmi e complimentarsi, lo conosco da una vita ma mi metto nei suoi panni, dopo avere perso con il Benevento magari hai voglia di andartene subito dallo stadio, di chiuderti da qualche parte. È stato un gran signore”.

Un pensiero anche sul match winner della sfida, Adolfo Gaich: “Lui è forte. Ha potenza e velocità, e perché parla poco e lavora tanto. Però non è al massimo della forma, deve crescere. È stato bravissimo il ds Foggia a volerlo. Per caratteristiche ricorda Lewandowski, ma è giovane”.