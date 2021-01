Benevento, Inzaghi: “Il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Attenti alle squadre dietro di noi”

Il Benevento crolla contro l’Inter. Troppo superiori i nerazzurri, mentre i campani vivono una serata decisamente negativa. A San Siro finisce 4-0 per gli uomini di Antonio Conte.

LE PAROLE DI INZAGHI

Tocca al tecnico Filippo Inzaghi analizzare questa netta sconfitta ai microfoni di DAZN: “La partita era complicata e si è messa male fin da subito. Poi abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare con un episodio particolare. Ci siamo complicati la vita da soli. Non eravamo partiti male, abbiamo avuto l’occasione con Lapadula. Dopo il 2-0 abbiamo mollato. Finita la partita, non parlo mai. Si dicono troppe cavolate. Si poteva perderla in un altro modo. La gara si è aperta in salita con un’autorete. La squadra mi era sembrata in partita. Sul 2-0 è diventato difficile inseguire una squadra fisica come l’Inter. Non sono queste le gare che ci fanno fare punti, ma mi aspettavo di più. Rimbocchiamoci le maniche perché dietro di noi ci sono squadre che non c’entrano nulla con la salvezza come il Torino. Stiamo facendo una bella stagione, ma non è finita qui. Restare in Serie A sarà il nostro scudetto. Nelle ultime partite abbiamo cambiato perché avevamo tanti giocatori fuori. Non credo molto ai sistemi di gioco, ma credo che esistano soluzioni per mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio”.