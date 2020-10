Benevento, Inzaghi: “La Roma ha giocatori formidabili ma noi ci proveremo”

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha presentato la sfida contro la Roma all’Olimpico di domenica sera. “Bisogna innanzitutto non snaturarci e poi sperare che non siano troppo in forma. La Roma ha giocatori formidabili. Queste per noi sono partite dove dobbiamo provarci. Quello che mi lascia soddisfatto è la mentalità di questa squadra. Ci saranno momenti complicati, ma io sono sereno. Posso contare su un gruppo di uomini veri e questo mi fa stare sereno per il prosieguo. Speriamo di poter continuare su questa strada. Lapadula è in crescita a livello di condizione e deciderò se farlo giocare dal primo minuto o a partita in corsa. Abbiamo non solo Lapadula, ma anche Sau e Di Serio, che sono giocatori straordinari che conosco. Tutti gli altri stanno bene. Sau per me è un titolare. Dal punto di vista fisico, la squadra lavora sempre bene. Noi chiediamo tanto, perché sappiamo che la domenica per ridurre il gap tecnico, dobbiamo correre più degli altri. Abbiamo la mentalità giusta per raggiungere la salvezza. Non siamo degli sprovveduti. Prepareremo sempre le partite per esaltare le nostre qualità “.