Benevento, Inzaghi mastica amaro: “Avrebbe dovuto segnare il ‘mio’ Insigne…”

Non basta un bel Benevento per avere la meglio del Napoli. I giallorossi vanno in vantaggio con Roberto Inglese prima di essere rimontati nella ripresa dagli azzurri.

LE PAROLE DI INZAGHI

Il tecnico Filippo Inzaghi analizza il match ai microfoni di Sky Sport: “Vedere il Napoli che a fine partita esulta come se avesse battuto una grande squadra ci deve inorgoglire. Giocando contro campioni incredibili serve una partita perfetta. Poi abbiamo perso il marcatore su Insigne, Letizia, che ha preso una botta in testa. La mia squadra ha fatto bella figura, ha lottato su ogni palla. Abbiamo rischiato di pareggiare la partita. Cerchiamo sempre di proporre qualcosa di positivo. Contro queste squadre bisogna essere compatti. Il Napoli è una squadra da scudetto. Insigne? Penso sia stata una bella soddisfazione incontrare il fratello. Avrei preferito che segnasse solamente il mio…”.