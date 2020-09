Benevento, Inzaghi: “Meritiamo il palcoscenico della A ma servirà sempre essere perfetti”

Dopo aver saltato il debutto in Serie A, il Benevento si prepara a vivere l’esordio contro la Sampdoria in quella che sarà la seconda giornata di Serie A. Mister Filippo Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro i blucerchiati.

Sampdoria-Benevento, parla Inzaghi

“Le sensazioni sono buone, ma il campo dirà se avremo fatto bene o male. Come sempre è il campo a parlare”, ha iniziato Inzaghi. “Dopo aver disputato un grande campionato di Serie B, adesso meritiamo di andare a giocarci queste partite su campi prestigiosi come quello di Marassi. Per provare ad ottenere il risultato, servirà un Benevento quasi perfetto. Rispetto alla gara amichevole con la Lazio credo che sarà totalmente un’altra partita. Se usciremo dal campo dando la dimostrazione di aver dato il massimo, allora non avremo rimpianti, perchè se usciremo sconfitti, vorrà dire che gli avversari saranno stati più bravi”.

Su chi gioca: “I terzini che ho a disposizione stanno tutti bene, deciderò all’ultimo. Anche davanti stanno tutti bene. I dubbi ci sono, ma per un allenatore avere dei dubbi è importante e vuol dire avere a disposizione una grande rosa”.

E sul mercato: “Non ne voglio parlare, al momento. La società mi ha messo a disposizione una rosa di alto livello. Per questioni legati alla lista degli over, è chiaro che qualcuno a malincuore dovrà partire. Se ci sarà qualche altra occasione per portare a Benevento giocatori di livello, la società non se la farà sfuggire”.

