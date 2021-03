Benevento, Inzaghi: “Mi prendo le mie responsabilità ma voltare subito pagina”

Il Benevento esce distrutto dal confronto con l’Hellas Verona. La sfida tra rivelazioni finisce con un netto 3-0.

LE PAROLE DI INZAGHI

Il tecnico Filippo Inzaghi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky” Non è un buon momento dal punto di vista degli infortuni, siamo un po’ corti e dobbiamo sempre fare scelte forzate. Ma ci prendiamo le nostre responsabilità. Siamo ancora a +5 sulla zona retrocessione e abbiamo una gara importante sabato (contro lo Spezia, ndr). E’ un bene che arrivi subito. E’ ancora tutto nelle nostre mani perché abbiamo ancora punti di vantaggio sulla zona salvezza e vogliamo giocare al più presto per riscattarci. Vorrei ricordare che tanti ragazzi sono esordienti e, forse, stanno pagando un po’ anche di tensione rispetto a un periodo in cui manca la vittoria. Nel recente passato, però, abbiamo fermato la Roma in dieci contro undici, poi se affronti Inter, Napoli e altre grosse squadre ci può stare che paghi a ogni minimo errore. La personalità non si compra al supermercato, bisogna farla acquisire a chi si sta approcciando a questa categoria per la prima volta. Sapevamo dall’inizio che avremmo pagato l’inesperienza, spero ci si limiti a due passaggi a vuoto”, le dichiarazioni del tecnico del Benevento.