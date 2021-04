Benevento, Inzaghi: “Nel secondo tempo siamo stati eccezionali, per la salvezza ci servono 7/8 punti”

L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta di misura dei suoi contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Quando il portiere avversario è il migliore vuol dire che abbiamo fatto bene, non possiamo prendere un gol così. Avevamo preparato la partita e Boga non può andar via così, nel secondo tempo siamo stati eccezionali e Consigli con noi è sempre il migliore in campo. Poi abbiamo rischiato ma noi abbiamo avuto tante occasioni. Accettiamo il risultato, per la salvezza è tutto nelle nostre mani. Dovevamo essere più bravi nelle ripartenze nel primo tempo, un risultato positivo ci avrebbe dato tanto slancio ma ora abbiamo 8 punti dal Cagliari e dalla prossima dobbiamo tornare a fare punti, ci servono 7-8 punti per salvarci. Abbiamo avuto delle assenze e abbiamo cambiato sistema di gioco e non aveva senso cambiare di nuovo adesso. Ora cominciamo a recuperare i trequartisti e dobbiamo riavere spensieratezza, la classifica ci deve dare motivo per crederci, non siamo mai stati nelle ultime tre. Mi dispiace perché dovevamo prendere gol in un altro modo. In questo momento devo capire chi sta meglio e sfruttare i cambi, ora comincio a riavere quasi tutti al meglio. Non è il sistema che ti fa vincere le partite ma la concretezza e la voglia. Ora dobbiamo chiudere il cerchio, sono molto orgoglioso di aver reso felice la società negli anni, siamo vicini al traguardo ma dobbiamo pedalare forte per vincere il nostro scudetto. In questo momento c’è in ballo qualcosa di più importante di un contratto. Sabato Simone farà il tampone e mi auguro che lui e la sua famiglia stiano bene”.