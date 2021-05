Benevento, Inzaghi: “Non vogliamo retrocedere per colpe non nostre. Doveri ha detto che…”

Il tecnico delle Streghe non ci sta e difende il suo presidente

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi intervenuto nel corso della trasmissione Sky Calcio Show è tornato sul rigore contro il Cagliari prima concesso alla sua squadra e poi revocato dopo l'intervento di Mazzoleni al Var: "Vorrei chiarire un concetto chiaro -ammette Inzaghi-, il presidente Vigorito non ha mai perso la brocca in questi anni e se dopo la partita ha smarrito la pazienza, questo è dovuto a un episodio controverso. Per carità faccio i complimenti al Cagliari però come è possibile mandare a Benevento Mazzoleni che la settimana precedente a Napoli aveva avuto qualche problema con la chiamata di un gol valido non assegnato a Osimhen? Sul fallo di Asamoah su Viola l'arbitro Doveri ha ammesso che il tocco c'era ma lieve. Questi episodi sono difficili da accettare ma io ho detto ai ragazzi che sono orgogliosi di loro. Noi vogliamo retrocedere per nostre colpe e non per cose diverse. Abbiamo fatto un grande girone di andata poi siamo calati. Contro il Cagliari avremmo anche meritato di pareggiare".