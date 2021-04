Benevento, Inzaghi ottimista: “Giocando così ci salveremo sicuramente”

Il tecnico dei sanniti commenta la gara contro la Lazio

Il tecnico Filippo Inzaghi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Parto dai numeri. Se in casa della Lazio si fanno 16 tiri, vuol dire che abbiamo fatto una grande gara. Sapevamo di avere le nostre armi. Ci eravamo quasi riusciti a pareggiare. Se giochiamo così, ci salviamo sicuramente. Avere scontri diretti con punti di vantaggio vuol dire disporre di una chance importante. Giocare all'Olimpico con questo piglio è importante e deve darci slancio per le prossime partite. Abbiamo preso un gol su disimpegno. E poi il rigore... Abbiamo rischiato di subire l'imbarcata, ma ogni volta che attaccavamo rischiavamo di fare gol. Comunque abbiamo tra le mani il nostro destino. Non ho ancora sentito mio fratello. Mi è mancato non averlo visto. E' una sofferenza giocare contro perché ognuno deve dare il massimo per la sua squadra".