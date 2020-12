Benevento, Inzaghi: “Prova di maturità superata ma non montiamoci la testa”

Il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi a fine partita ha analizzato la prestazione della sua squadra dopo il successo contro il Genoa. “Dimostrazione di grande solidità oggi ma non dobbiamo montarci la testa visto che sappiamo da dove veniamo. Questa era una partita spartiacque per noi che avevamo tante defezioni e dovevamo affrontare una squadra come il Genoa esperta. E’ bello vedere come la mia squadra combatta e ci dia dentro dall’inizio alla fine. Dispiace che non ci siano i nostri tifosi che meritavano di godere dei nostri successi. Sono felice che gli avversari hanno rispetto di noi significa che siamo una bella realtà. Oggi bella prova di maturità superata ma ripeto non montiamoci la testa. Spero che Maran non venga esonerato visto che è vero signore e un bravo allenatore”.