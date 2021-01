Benevento, Inzaghi: “Punteggio troppo severo e oggi noi fatto bene senza molti titolari”

Sconfitta netta nel punteggio del Benevento piegato dall’Atalanta al Vigorito. Il tecnico giallorosso Inzaghi ai microfoni di Sky analizza il k.o interno: “Oggi avevamo tanti assenti e non si può dare questo vantaggio a una Atalanta che è da Champions League. Il punteggio è troppo severo e sul 2-1 potevamo anche rientrare in partita avendo sfiorato il 2-2. Ma oggi c’è tanto di buono e lo spirito e la voglia i ragazzi l’hanno messa in campo. La squadra è stata brava a riequilibrare il risultato ma poi siamo stati puniti e dopo il terzo gol siamo usciti dal match. I loro cambi sono devastanti ma ripeto sono felice per la prestazione contro una squadra fortissima e anche per l’esordio di Pastina un 2001 che ha fatto una buona gara. Ilicic è un calciatore straordinario ma io non avevo difensori e non potevo mandare giovani allo sbaraglio dal 1′. Andiamo avanti con fiducia tenendo alta la concentrazione per rendere la vita difficile a tutti”.