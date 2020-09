Benevento, Inzaghi: “Ripartiamo dal coraggio e dalla mentalità offensiva”

Il Benevento stecca la prima partita in casa. I campani escono travolti dall’Inter di Antonio Conte. Netto il 5-2 finale. Brutto il passo falso dopo la bella vittoria in rimonta contro la Sampdoria.

LE PAROLE DI INZAGHI

Tocca al tecnico Filippo Inzaghi analizzare le ragioni del k.o. ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo costruire mentalità e coraggio. Abbiamo fatto due gol e preso un palo. Portiamo a casa questo: il coraggio mostrato. Non possiamo commettere questi errori. Potevamo aspettare l’Inter nella nostra area, ma alla lunga il gol arriva facendo così. L’Inter è una delle migliori squadre d’Europa. Dobbiamo portarci via il coraggio e le occasioni create come il gol di Lapadula che avrebbe potuto portarci sul 2-4. Caso Genoa? Non sono un dottore. Bisogna fidarsi degli addetti. Dispiace perché le cose stavano andando abbastanza bene, è stato un fulmine a ciel sereno per tutti. Non sono preoccupato per le reti subite subito. La squadra deve abituarsi. Abbiamo acquistato giocatori esperti proprio per colmare questo gap. La squadra comunque mi è piaciuta. Teniamoci la mentalità offensiva. Chiaramente dobbiamo migliorare. Sono soddisfatto del lavoro fatto sul mercato. Qualcuno è arrivato dopo. Dobbiamo stringere i denti. Dopo il Bologna avremo la sosta e lì potremo far allenare gli ultimi arrivati. Conte è uno dei migliori. E’ forte, bravo e ha una grande squadra. Quando li vedi scendere dal pullman, si capisce come andrà a finire (ride ndr.). Rino ha già dimostrato le sue qualità. Pirlo avrà bisogno di tempo. All’inizio le critiche possono toccarti, ma poi si superano”.