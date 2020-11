Benevento, Inzaghi: “Salvezza sarà nostro scudetto. Milan primo non mi sorprende ma Juve sempre favorita”

Ha fermato la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Il Benevento di Filippo Pippo Inzaghi si gode il punto ottenuto e pensa al futuro. Il tecnico delle Streghe è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch’Io Sport.

Parla Inzaghi

Parte subito dalla gara con la Juventus Inzaghi: “Mi fa davvero piacere per il Benevento. Pareggiare è stata una bella soddisfazione. Soprattutto pensando che lo scorso anno eravamo in Serie B. Sono felice di questo”.

“Se nel mio futuro c’è l’idea di una squadra più importante del Benevento? Guarda, prendermi le soddisfazioni che mi sono preso mi rende orgoglioso. Qui sono felice, non guardo più avanti di quello che ho. Ci stiamo facendo valere in Serie A. Tutti ci davano retrocessi in partenza, ma noi stiamo vendendo cara la pelle. Quel che sarà sarà. Io sono felice”.

Sulla stagione: “A gennaio contro il Milan e a dicembre la Lazio, chi darà fastidio alla capolista Milan? Sarà un campionato combattuto. E devo dire che anche la Juventus ha una forza incredibile. Contro di noi non c’erano certi calciatori ma ha una forza pazzesca. Il Milan sta facendo cose straordinarie. Il Napoli ha dimostrato di essere fortissima. L’Inter credo abbia una squadra molto forte, ma penso che la Juve sia ancora la squadra da battere. Sarà un grande spettacolo”.

“Milan da scudetto? Mah, il Milan sta dando continuità. Se prima dopo il lockdown aveva già fatto cose buone. Ora ha azzeccato tutti gli acquisti, anche i giocatori nuovi. Poi Pioli ha fatto un grande lavoro e anche Bonera, sono contento per lui. Si è preso una bella soddisfazione”

Ancora sul Benevento: “Salvezza? Non facciamo tabelle. Dobbiamo provare ad arrivare alla salvezza il prima possibile. Sarà il nostro scudetto. Dobbiamo farci valere su ogni campo aldilà di tutto. Sappiamo che sarà difficile mantenere la categoria ma vogliamo riproporre quanto fatto in Serie B anche in A”.