Benevento, Inzaghi soddisfatto: “Glik e Ionita sembra siano con noi da anni”

L’avvicinamento del Benevento alla prossima stagione sembra procedere nel migliore dei modi. I giallorossi sono alla loro seconda annata in Serie A dopo l’esperienza del 2017/18, terminata con la retrocessione. Stavolta i campani contano di migliorare quel risultato, mantenendo la categoria e togliendosi grandi soddisfazioni.

FIDUCIA

Certamente la fiducia non manca a Filippo Inzaghi. L’allenatore del Benevento ha commentato la situazione ai microfoni di Ottopagine: “Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, certo potevamo evitare quel gol ingenuo. All’inizio siamo partiti un po’contratti, poi abbiamo creato molte occasioni e potevamo essere ancora più decisivi. Ho preferito dare meno minutaggio a chi si è speso per la nazionale, di tutti gli altri sono contento, ma questo non mi sorprende. Per quanto riguarda il mercato, la società ha già fatto tanto, però saranno bene accetti giocati che ci fanno alzare il tasso tecnico. La condizione dei nuovi è buona: Glik e Ionita sembrano lavorare con noi da anni, mentre Foulon ci darà grandi soddisfazioni. Anche Dabo e Caprari sono pronti. Arriveremo alla prima di campionato con la Sampdoria al meglio”.

