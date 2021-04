Benevento, Inzaghi: “Solo la vittoria ci darebbe lo slancio”

Inzaghi, tecnico del Benevento, ha commentato il pareggio contro il Genoa

Solo una vittoria nelle ultime cinque partite per Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, che ha commentato ai microfoni di Sky Sport il per 2-2 rimediato contro il Genoa: “Adesso dobbiamo vincere una partita, però sono tutte gare molto equilibrate vedendo i risultati delle altre. Sono tutte in bilico. Il campionato di Serie A è molto difficile, però noi siamo lì, abbiamo dei punti di vantaggio, possiamo contare sullo scontro diretto in casa. Domenica affronteremo l’Udinese, dobbiamo cercare di dare il meglio di noi mostrando spirito, cercando di vincere la partita. Solo una vittoria ci darebbe un grande slancio”.