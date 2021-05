Benevento, Inzaghi: “Tante occasioni contro il Milan che mi fanno sperare nella salvezza”

Il ko fa vedere le streghe al tecnico giallorosso

Una sconfitta amarissima per il Benevento che perde a San Siro contro il Milan e resta in zona retrocessione. Il tecnico Pippo Inzaghi ai microfoni di Dazn commenta la partita: "A San Siro la prestazione l'abbiamo fatta tirando in porta 14 volte ma senza fare gol. La squadra dopo aver preso quel gol all'inizio si è spinta in avanti e abbiamo rischiato il contropiede rossonero. Eravamo venuti qui per giocare compatti e abbiamo avuto coraggio creando e proponendo un buon calcio anche se sapevamo di concedere qualcosa al Milan. Ma una neopromossa che fa 14 tiri a San Siro vuol dire che ha voglia di fare. L'umore non è buono adesso ma abbiamo fatto bene nel girone di andata e poi subito una flessione. La squadra stasera ha dato un ottima risposta ma purtroppo non siamo riusciti a portare nulla a casa. Ma tutte le occasioni di San Siro mi lasciano sperare per la salvezza. Io e la squadra ci crediamo e sono sicuro che ce la faremo. Guardiamo avanti perchè domenica per noi ci sarà una partita cruciale contro il Cagliari al Vigorito"