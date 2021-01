Benevento, Inzaghi: “Torino ha un vantaggio domani contro di noi, ma vogliamo chiudere girone andata bene”

Il Benevento domani sarà in campo contro il Torino, match di campionato in programma alle ore 20.45, presso lo stadio ” C. Vigorito”. Il tecnico Pippo Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la partita che segnerà il debutto sulla panchina granata di mister Davide Nicola. “Il cambio in panchina sarà sicuramente un vantaggio per loro. I calciatori cercheranno di dimostrare qualcosa in più. Giampaolo è uno dei migliori allenatori del campionato italiano e mi dispiace per lui. Faccio gli auguri a Nicola. Noi vogliamo tornare a fare punti, cercando di chiudere il girone d’andata nel modo giusto. Mi sembra che qui si passi da un eccesso all’altro in base ai risultati. Serve un equilibrio maggiore perché la salvezza sarebbe una impresa, come fatta lo scorso anno. Dobbiamo rimboccarci le maniche sapendo che ogni partita sarà una battaglia. Sono certo che tutti devono capire che bisognerà lottare fino all’ultima giornata per ottenere un traguardo incredibile. A Crotone abbiamo perso ma costruendo tanto, siamo stati sfortunati negli episodi. Potevamo essere più scaltri, ma la squadra c’è e se ha questo atteggiamento non mi preoccupo affatto. Mercato? “Abbiamo le idee molto chiare. La società non si farà trovare impreparata e sono molto fiducioso, ma adesso pensiamo alla partita di domani che dobbiamo giocare al meglio”.