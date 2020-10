Benevento, Inzaghi: “Tre punti che danno grande ossigeno ma strada lunga”

Un gol di Lapadula e il Benevento vince la prima in casa del campionato. Il tecnico Pippo Inzaghi analizza la partita con il Bologna: “Sono tre punti che danno grande ossigeno ma la strada è ancora lunga per la salvezza. Siamo stati bravi a interpretare la gara anche se qualcosa potevamo fare meglio ma sono contento della prestazione dei miei calciatori. A Bologna ho giocato ma adesso è passato del tempo ma la partita di oggi non faceva testo per nessun motivo. Oggi sono contento per la mia squadra che con voglia, carattere e determinazione è riuscita a vincere una partita importante”