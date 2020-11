Benevento-Juventus diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Benevento-Juventus si gioca oggi sabato 28 novembre 2020 alle ore 18.00 per la 9^ giornata di Serie A. Sfida importante per entrambe le compagini anche se con obiettivi e ambizioni differenti. Le Streghe di Pippo Inzaghi ospitano i bianconeri di Andrea Pirlo che cercano conferme dopo il buon risultato di Coppa.

Benevento-Juventus, le probabili formazioni

Scelte praticamente obbligate per entrambe le formazioni con il Benevento che opta per un 4-3-3 con Montipò tra i pali. Difesa esperta con Maggio, Glik, Caldirola, Barba. Centrocampo con Hetemaj, Schiattarella e Ionita. Improta, Caprari e Lapadula in avanti. La Juventus deve fare a meno, come detto, di Cristiano Ronaldo, non convocato. I bianconeri si affidano a Szczesny in porta. Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta in difesa con Alex Sandro che scalpita. Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa a centrocampo. Morata e Dybala attaccanti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Benevento-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda precisamente sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Come detto, il fischio d’inizio della gara è previsto per oggi sabato 28 novembre 2020 alle 18.00.

Chi preferisse potrà seguire la gara Benevento-Juventus anche in diretta streaming mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, in questo caso scaricando l’apposita app per sistemi Android e iOS.

Benevento-Juventus può inoltre essere vista in streaming su Now Tv: occorrerà acquistare uno dei pacchetti dedicati dal servizio live e on demand di Sky.