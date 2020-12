Benevento-Lazio diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Benevento-Lazio si gioca oggi martedì 15 dicembre 2020 per la 12^ giornata di Serie A. Turno infrasettimanale per il campionato italiano che non si ferma e si annuncia molto interessante anche in questo caso. Sfida tra i fratelli Inzaghi con Pippo alla guida delle Streghe e Simone al comando dei laziali.

Benevento-Lazio, le probabili formazioni

Qualche problema di formazioni per entrambe le formazioni, in modo particolare per gli ospiti che dovranno fare a meno di diversi big. Pippo Inzaghi farà affidamento su Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. La Lazio, invece, su Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Benevento e Lazio sarà un’esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: in tv il match andrà in onda su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky visibile per chi avrà sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN. Benevento-Lazio sarà trasmessa anche in streaming sul sito di DAZN: basterà registrarsi e abbonarsi, per poi godersi la sfida anche tramite dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.

In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.