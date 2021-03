Benevento, Letizia: “Anche a Scampia si può sognare. Dodici anni fa ero…”

Quando si vola talmente in alto da raggiungere i vertici – in questo caso la Serie A – si rischia di perdere contatto con il terreno, con la realtà. Non è questo il caso di Gaetano Letizia, difensore del Benevento, che è stato protagonista di un gesto dall’alto valore sociale; insieme al fratello Tony, infatti, ha ristrutturato un campo da calcio nel quartiere di Scampia, dove i due sono cresciuti e hanno tirato i primi calci ad un pallone. Un gesto che ricorda quanto fatto da Zlatan Ibrahimovic che anni fa fece costruire un campo da calcetto nel quartiere popolare di Malmö, Rosengard dal quale il campione svedese proviene.

Letizia: “Dodici anni fa ero lì, su quel campetto”

Intervenuto ai microfoni di ottopagine.it, Letizia ha voluto spiegare il perché della sua azione: “Credo sia giusto che i bambini e i ragazzi di Scampia abbiano il diritto di sognare, come ho fatto io. Dodici anni fa ero lì, su quel campetto. Avevamo solo quello per trascorrere le giornate. Sono felice che abbiano un campo tutto per loro, in un contesto dove sono abbandonati a loro stessi dalle istituzioni. Ho ricevuto tantissimi messaggi di ringraziamento. Onestamente ho fatto questo gesto con grande piacere. Avere una palla e un campo dove giocare non può fare altro che rendere felici tutti. Per me l’importante è che si divertano, poi può darsi che giocando a pallone tutto il giorno possano crescere al meglio. Ci può stare che ne uscirà qualcuno in grado di imporsi nel calcio che conta“.

Nel corso dell’intervista, c’è stato spazio anche per ripercorrere la storica vittoria del Benevento contro la Juventus, tra le mura dell’Allianz Stadium: “È stato bellissimo, anche perché non so quante matricole siano riuscite a fare una cosa del genere. Questa partita fa parte della storia. Già con un punto saremmo usciti dal campo con gioia, ma addirittura siamo riusciti a vincere. Era impensabile andare a Torino e conquistare l’intera posta in palio contro gente come Morata e Ronaldo. L’emozione è stata fortissima, anche perché di questa partita se ne parlerà negli anni”