Benevento, Letizia duro: “La Juventus non fa più paura. Non è la stessa di 3-4 anni fa”

Gaetano Letizia, giocatore del Benevento e autore del gol del pareggio nell’ultima sfida di campionato contro la Juventus, ha parlato a Sportitalia Mercato del rendimento della Vecchia Signora non mancando di sottolineare come, a detta sua, la squadra attuale non sia più quella corazzata che incuteva timore alle rivali.

Letizia: “Forse ci hanno sottovalutato”

“Sinceramente credo che questa Juventus non faccia più paura. Almeno non come qualche anno fa”, ha detto Letizia. “Non è la stessa squadra di 3-4 anni fa. Quando affrontavi i bianconeri, eri praticamente certo di perdere. Oggi non è più così. Hai la sensazione di potertela giocare, anche se si tratta comunque di una squadra molto forte”.

E ancora: “Penso che non abbiano schierato Cristiano Ronaldo perché ci hanno sottovalutato. Credevano di poterci battere anche senza di lui. Non bisogna mai sottovalutare l’avversario nel calcio, altrimenti vai incontro a brutte sorprese. Scudetto? Non penso sia affare solo della Juventus come al solito. Credo che anche Napoli e Inter possano dire la loro”.