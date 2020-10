Benevento, Letizia: “Ho due sogni, Benevento salvo e Napoli campione d’Italia”

Gaetano Letizia, esterno del Benevento ha parlato a poche ore dalla sfida contro il Napoli. Per il calciatore campano sarà una partita particolare, visto il suo tifo per il Napoli: “Domenica affronteremo una grande squadra, dovremo stare molto attenti in difesa, perché non vogliamo più concedere così tante palle gol come è successo in occasioni delle sconfitte contro Inter e Roma – ha dichiarato Letizia. Stiamo giocando bene, ma dobbiamo registrare qualcosa in fase passiva. La Serie A è tosta, ma il Benevento ha tutte le carte in regola per salvarsi. Anzi, il mio sogno è celebrare lo scudetto del Napoli e la salvezza del Benevento, così a fine stagione faremo una bella festa tutti insieme”.