Benevento-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Benevento-Milan si gioca oggi, domenica 3 gennaio 2021 alle ore 18.00 per il match valido per la 15^ giornata di Serie A. Le Streghe proveranno a fermare la corsa del Diavolo che si trova in vetta alla classifica. Mister Inzaghi contro il suo passato rossonero.

Benevento-Milan, le probabili formazioni

Squadra praticamente decise sia per il Benevento che per il Milan. I padroni di casa si affideranno a Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. Ospiti senza Theo Hernandez squalificato. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Benevento-Milan si disputerà, come detto, oggi domenica 3 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 18.00. Sarà Sky a trasmettere la sfida tra le Streghe e il Diavolo che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile, mentre Daniele Adani si occuperà del commento tecnico.

Sarà possibile vedere Benevento-Milan anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi iOS e Android. In questo modo sarà possibile vedere la sfida comodamente da dove si preferisce. Basterà una buona connessione a internet per godersi lo spettacolo della Serie A e della gara.

In alternativa una valida opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le gare della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.