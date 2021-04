Benevento, Montipò: “Nostro stadio dovrebbe essere fortino, ma senza tifosi è dura…”

Rammarico e delusione nelle parole di Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, dopo la sconfitta casalinga subita ad opera del Sassuolo nel Monday Night di Serie A. Come riporta Ottopagine.it, l’estremo difensore delle Streghe ha analizzato il k.o. e ha parlato anche della corsa alla salvezza.

Montipò: “Ci mancano i tifosi nel nostro stadio”

“C’è tanto rammarico. Il Sassuolo è più forte di noi, lo dimostrano la rosa e la classifica. Abbiamo buttato via soltanto trenta secondi su novanta minuti perché nel finale del primo tempo c’è stato l’errore su Boga. La partita è stata positiva, soprattutto nella ripresa. Abbiamo perso un punto perché per loro il migliore in campo è stato Consigli”, ha detto Montipò sulla sconfitta del suo Benevento.

Sulla sfida alla salvezza: “Mi dispiace per le mancate vittorie al Vigorito. Il nostro stadio dovrebbe essere un fortino ed è dovuto soprattutto alla mancanza di tifo. Non è una scusa perché è una situazione che vale per tutte le squadre. Lavoreremo su queste due trasferte in maniera molto rapida, anche perché saranno molto ravvicinate. Speriamo di portare a casa dei punti, ce ne servono almeno dieci per la salvezza”.

E proprio sul proseguimento del campionato: “Lazio e Genoa? Sono partite complicate, dove ci sarà da soffrire molto di più. Andiamo in campo con l’idea di fare il nostro gioco e con la solita compattezza. Ci sono maggiori pressioni contro le squadre alla nostra portata, ma allo stesso tempo dobbiamo dimostrare di saper conquistare punti contro chiunque, così come fatto con la Juventus. Come detto mancano dieci punti, non mi interessa sapere contro chi. Non sarà facile. Pensiamo partita dopo partita”.