Benevento, Montipò: “Rammaricati perchè con la Sampdoria potevamo vincere. Ma nel finale…”

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò è intervenuto ai microfoni di Ottochannel per analizzare il pareggio ottenuto contro la Sampdoria: “Siamo ovviamente rammaricati perché avevamo sbloccato lo 0-0 creando, successivamente, almeno due grandi occasioni per raddoppiare e di conseguenza chiudere il match. Purtroppo la Sampdoria ha avuto una grande reazione nel finale e, dopo l’1-1, ci ha messo obiettivamente in difficoltà”. Risultato di oggi che comunque è stato utile per muovere la classifica di Sampdoria e Benevento che si mantengono a debita distanza dalle posizioni calde della classifica.