Benevento, orgoglio Vigorito: “Inzaghi il nostro segreto. Se lo esonero… lo metto centravanti”

Curiosa e interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport dal presidente del Benevento Oreste Vigorito a proposito dell’annata dei suoi e il suo rapporto con il mister delle Streghe Filippo Inzaghi. Il numero uno della società ha parlato a lungo del clima sereno nel club scherzando anche sul futuro del mister.

Vigorito: “Inzaghi il nostro segreto. Se lo esonero…”

Sul cammino della squadra in campionato con ben 21 punti in 16 partite, Vigorito ha detto: “Abbiamo fatto tesoro delle esperienze passate e siamo ripartiti dalla vittoria da record della B. Abbiamo tenuto gran parte della rosa e stiamo andando oltre le aspettative. Abbiamo perso immeritatamente contro Sassuolo e Milan: abbiamo effettuato 58 tiri totali sbagliato un rigore con i rossoneri”.

E su mister Inzaghi: “È il nostro segreto. Tra lui e Foggia si è creato un grande feeling, hanno giocato insieme. C’è rispetto dei ruoli. Gli ho detto che, qualora dovessi esonerarlo, lo rimetterei in campo come centravanti. Si allena con la squadra e quando segna, dovreste vedere come esulta…”.