Benevento, per la Serie A un bus nuovo con la scritta “Forza Streghe”

Non è un colpo di mercato ma comunque per i tifosi è sempre una notizia che lascia soddisfatti. Il Benevento ha comprato un nuovo bus per la Serie A. La squadra di Pippo Inzaghi potrà recarsi in giro per l’Italia del calcio di massima serie con un mezzo di trasporto totalmente rinnovato. Il colore dominante è il nero, con il logo del club che campeggia, ovviamente, in bella mostra. Non manca il nome della società, dello sponsor principale IVPC e un iconico “Forza Strega” nella parte posteriore. Inutile dire che il pullman rappresenta un’immagine molto importante per tutte le squadre, soprattutto in occasione delle trasferte, quando vengono accolte dalle formazioni avversarie. Il Benevento utilizzerà il nuovo mezzo sin dal ritiro di Seefeld in Tirol, dove comincerà la stagione giallorossa, quella del ritorno in massima serie. Lo riporta Ottopagine.it.