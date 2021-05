Benevento, Procura federale apre indagine dopo parole Vigorito e Foggia post Cagliari

Situazione da valutare dopo il caos avvenuto a seguito dell'arbitraggio in Benevento-Cagliari.

"Tutti hanno visto tranne il signor Mazzoleni, mi sono già arrivati messaggi da Napoli. Se vogliamo uccidere una squadra del Sud si manda Mazzoleni. Non ho mai detto una parola sull’arbitro, ma se non guardano nemmeno la Var... hanno trovato solo un’altra scusa per le loro caz***te", erano state le parole del patron Vigorito con particolare riferimento all'episodio del rigore prima dato e poi tolto sull'1-2 per i sardi.