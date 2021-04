La partita tra Benevento e Sassuolo chiude questa sera la trentesima giornata di Serie A. Un Monday Night importante, soprattutto per le Streghe che vogliono tornare a fare punti con continuità e lasciarsi indietro la zona retrocessione: in questo momento lontana 8 punti, che potrebbero diventare 11 in caso di vittoria. Dal punto di vista delle motivazioni, il match alla vigilia appare sbilanciato: la squadra di De Zerbi occupa una tranquilla posizione di metà classifica e la zona Europa è ormai troppo distante da raggiungere. Proprio per questo, però, i neroverdi possono giocare con quella leggerezza che ai sanniti manca.

Benevento-Sassuolo, le formazioni ufficiali

BENEVENTO (5-3-2)

Montipó; Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Sau, Gaich

SASSUOLO (4-2-3-1)

Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Lopez, Boga; Raspadori