Benevento, Vigorito: “Allo Stadium il miglior festeggiamento in 15 anni di presidenza. Inzaghi…”

Il patron del Benevento Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento nel programma La politica nel pallone, dove ha parlato della grande impresa di ieri contro la Juventus: “Allo Stadium è stato il miglior festeggiamento in 15 anni di presidenza. A Foggia è venuto il colpo della strega per tirarmi su e io a mia volta ho provato a tirarlo su mentre ridevamo insieme. Bisogna ricordare che la storia di Davide contro Golia non è solo una favola. Siamo molto felici ma i festeggiamenti è meglio rimandarli a un’altra occasione, quando ci saranno cose più importanti”. Qui ovviamente il riferimento è all’ottenimento della salvezza. Belle parole del presidente Vigorito per Inzaghi: “È un ragazzo vero e autentico. Quando siamo andati la prima volta a cena insieme con Foggia, non mi ha mai guardato nonostante fossimo seduti uno davanti all’altro. Per tutto il tempo ha parlato col ds di giocatori e schemi”.