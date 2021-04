Benevento, Vigorito: “Momento difficile, meglio evitare di commentare a caldo”

Il presidente dei giallorossi interviene ai microfoni in zona mista

Il Benevento esce con le ossa rotte dalla sfida contro l' Udinese . I giallorossi incappano in una pesante sconfitta per 4-2 e vedono avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione: infatti un'eventuale vittoria del Cagliari contro la Roma potrebbe permettere un clamoroso aggancio ai campani. Si prospetta un finale di stagione altamente spettacolare.

Il presidente Oreste Vigorito interviene ai microfoni di Dazn: "Una partita come questa sta lasciando strascichi importanti. La società ha preferito evitare di fare analisi tecniche. E' un momento in cui è meglio evitare di parlare a caldo. Per noi era una partita importantissima. Non è una protesta contro la stampa. Ogni tanto c'è la necessità di evitare di parlare. Chiedo la comprensione a tifosi e giornalisti: è un pomeriggio difficile. Credo sia meglio evitare di far parlare giocatori e allenatori. E' da tempo che sento parlare di punti guadagnati".