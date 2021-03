Benevento, Vigorito: “Oggi a Torino Davide ha battuto Golia”

Il presidente del Benevento Vigorito molto soddisfatto per il successo della sua squadra sul terreno della Juventus, ha condiviso il suo pensiero ai microfoni di Sky: “Grande gioia stasera ed è questo il bello del calcio. Il ds Foggia per la felicità mi ha sollevato da terra e ha accusato il classico colpo della strega. Non si è ricordato che sono troppo pesante nonostante il mio metro e 60. Dopo la vittoria di oggi mi hanno chiamato tante persone ma sono le stesse che domenica scorsa sono rimaste in silenzio. Il calcio a volte è strano e oggi Davide ha battuto Golia. I tifosi meritavano questa soddisfazione anche perchè sono stati assenti in questo anno difficile”.