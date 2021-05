Benevento, Vigorito: “Vergogna, tutti hanno visto il rigore tranne Mazzoleni che uccide le…”

Le parole del presidente dei giallorossi

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito interviene ai microfoni di Sky Sport: "Credo che tutti abbiano visto cosa è successo. Si può fare a meno di filosofia. Tutti hanno visto tranne il signor Mazzoleni seduto sulla panchina al monitor. Mi sono arrivati messaggi da Napoli e da altre città su questo rigore netto. Quando c'è da uccidere una squadra del Sud si mandano Mazzoleni. Non ho mai detto una parola sull'arbitro ma oggi mi prendo ogni querela e non ho paura ma voglio dire la verità e quello che penso. Se gli arbitri non guardano nemmeno la Var...quando non conviene. Hanno trovato solo un'altra scusa per le loro caz***te. Noi squadre medio-piccole non abbiamo più uno strumento per essere tutelati. Non sono un presidente normale, non ho mai detto nulla contro gli arbitri. Questi signori devono uscire dal calcio. Non è uno sfogo, bisognerebbe analizzare le immagini".