Benitez e il Napoli bis: “In Italia sono stato bene, ma forse meglio aspettare”

L'ex tecnico degli azzurri commenta l'ipotesi di un suo ritorno

Da qualche tempo la posizione di Gennaro Gattuso al Napoli si è fatta più incerta. Non per via dei risultati, eccezionali nell'ultimo periodo, con la squadra che si è inserita prepotentemente nelle posizioni di vertice. Attualmente gli azzurri occupano la terza piazza. Eppure non mancano le voci di un possibile successore in panchina.

Uno dei nomi accostati al Napoli è quello di Rafa Benitez, che ha guidato gli azzurri in due stagioni, dal 2013 al 2015. Ma davvero potrebb esserci un clamoroso bis? Lo spagnolo risponde ai microfoni di Sky Sport: "Direi un'altra volta. Attualmente il ricordo che ho è fantastico. Abbiamo conquistato due titoli in un momento dove la Juve vinceva tutto. Il rapporto con i tifosi e con la società è splendido ancora oggi. A me piace competere, vincere. Allo stesso tempo sono un professore e sono bravo a lavorare con i giovani. In Spagna non c’è adesso un progetto che possa portarti a vincere qualcosa, in Italia e in Inghilterra si può fare. A Napoli sono stato benissimo, è un po’ presto per sapere cosa succederà in estate, ma Italia e Inghilterra sono due posti in cui sono stato bene".