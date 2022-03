Bennacer sfonda e il Milan passa a Cagliari e va in fuga

Rossoneri hanno vinto giocando un match con grande determinazione

Bennacer lancia il Milan che passa a Cagliari con il punteggio di 1-0 e va in fuga. La squadra di Pioli conquista tre punti preziosissimi e torna in testa alla classifica del campionato di Serie A a +3 sul Napoli e guadagnando ancora due punti sull’Inter. Alla Unipol Domus, il Milan domina per lunghi tratti il gioco ma è insolitamente impreciso in fase di finalizzazione. Nella ripresa una conclusione dal limite di Bennacer sblocca la partita. I rossoneri sprecano il raddoppio e rischiano: Pavoletti colpisce la traversa. Al 90’, però, i tre punti sono rossoneri.