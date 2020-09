Benvento, Foggia: “Peccato saltare la sfida con l’Inter. Vogliamo far bene”

Pasquale Foggia, dirigente del Benevento, ha commentato il sorteggio del calendario di Serie A al sito ufficiale delle Streghe: “La prima partita sarà con l’Inter, dispiace vederla slittare perchè avevamo voglia di andare in campo. Ho provato comunque una grande emozione nel vedere il Benevento tra i protagonisti della Serie A, ci saranno sul nostro cammino squadre di livello, un motivo di orgoglio e uno stimolo in più per far bene e per conquistare il nostro obiettivo, la salvezza”. Queste le pao

