Benzema Pallone d’oro? Deschamps: “Candidato serio, lo meriterebbe”

Didier Deschamps è convinto che Benzema abbia buone chance di conquistare il Pallone d'oro

Si avvicina il momento dell'assegnazione del Pallone d'oro e tra i favoriti c'è anche Karim Benzema. L'attaccante francese del Real Madrid ha vissuto un 2021 redditizio dal punto di vista personale, con l'acuto in Nations League con la Francia. Il CT transalpino Didier Deschamps lo esalta durante la conferenza stampa, ammettendo di sperare in una sua vittoria nel concorso: "Karim è un candidato molto serio per vincerlo e questo è quel che gli auguro, per tutto quello che ha ottenuto con il Real Madrid e con noi". Quindi il Commissario Tecnico si sofferma sul momento della selezione francese: "Avere una settimana per preparare la sfida col Kazakistan non mi dispiace, ci permette di recuperare tutti al meglio. Lezioni dal 2021? Abbiamo vinto la Nations League, ora dobbiamo ottenere la qualificazione al Mondiale. Togliendo i 10 minuti di distrazione contro la Svizzera all'Europeo, ci sono state cose buone. E siamo sempre tra le migliori al Mondo".