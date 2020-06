Berardi, esultanza social dal sapore… juventino: è polemica

Il Sassuolo frena l’Inter. Gol e spettacolo a San Siro nel match tra nerazzurri e neroverdi con Domenico Berardi assoluto protagonista in campo e… sui social.

Berardi: esultanza e polemica

“Un pareggio che sa di vittoria”, ha scritto Berardi sul proprio profilo Instagram. “Grande Squadra che non ha mai mollato!! Credendoci sempre fino alla fine”. Queste le parole dell’attaccante che hanno ricordato a diversi utenti il motto della Juventus “fino alla fine” scatenando diversi commenti contrastanti. Esultanza in stile bianconero per una vera e propria bestia nera per l’Inter che, grazie anche alla sua rete, allontana i nerazzurri dai sogni scudetto. Ora, Conte e i suoi si trovano a -8 dalla vetta.