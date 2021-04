Berardi fa 100 e la Fiorentina sprofonda: il Sassuolo vince 3 a 1

Terminata la gara delle 18 tra Sassuolo e Fiorentina

La partita delle 18 termina con la vittoria del Sassuolo sulla Fiorentina con il risultato di 3 a 1. Un risultato che permette ai neroverdi di consolidare l'ottavo posto in classifica - vista anche la sconfitta dell'Hellas Verona - e che fa sprofondare i Viola che non riescono a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica. Parte bene la squadra di Iachini che passa in vantaggio al 31' con un gran gol dalla distanza di Bonaventura. L'aggancio e il sorpasso avvengono nel secondo tempo dagli undici metri, con un doppio rigore trasformato da Berardi che prima fa 100 e poi 101 gol con la maglia del Sassuolo. Il 3 a 1 arriva al 75' con un colpo da biliardo di Maxime Lopez che tiene la palla bassa e la infila all'angolino.