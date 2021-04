Berardi gela la Sampdoria e regala la vittoria al Sassuolo

I neroverdi ancora vittoriosi

Con un gol di Berardi a metà della ripresa, il Sassuolo ha battuto la Sampdoria al Mapei Stadium risolvendo a favore dei neroverdi il match della 32^ giornata di Serie A. Vittoria meritata per il volume di gioco espresso dalla squadra di mister De Zerbi. Una partita divertente con continui capovolgimenti di fronte dove le difese hanno fatto un buon lavoro concedendo pochi spazi agli attaccanti. Ritmi rimasti sempre alti anche nella ripresa. Sassuolo con Berardi subito pericoloso, risponde Jankto colpendo il palo. Annullato per fuorigioco un gol a Traoré. Nella ripresa sblocca Berardi, in rovesciata. Sampdoria ci ha provato con assalti finali a pareggiare ma il Sassuolo è stato attento. Quarta vittoria consecutiva per i neroverdi che adesso sono a -3 dalla Roma.