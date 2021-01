Berenguer, stoccata al Torino: “Qui all’Atletico Bilbao niente a che vedere con quanto vissuto in Italia…”

Alejandro Berenguer, trionfatore con l’Atletico Bilbao in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, ha parlato a El Pais tornando anche sul suo recente passato al Torino senza risparmiare una stoccata all’ex squadra: “In granata sono riuscito a migliorare le mie qualità come calciatore, mi sono completato. Ma quando è arrivata la proposta dell’Athletic non ci ho pensato un secondo. Mi avevano parlato benissimo dello spogliatoio ed è proprio così, nulla a che vedere rispetto a ciò che ho vissuto in Italia”, ha affermato il fantasista che sui social ha mostrato con orgoglio il recente trofeo vinto.