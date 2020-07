Bergomi convinto: “Conte ha creduto nello scudetto”

Una Serie A condizionata senza dubbio dalla pandemia di coronavirus ma anche dalle tante occasioni perse in relazione allo scudetto. La Juventus si appresta a vincere il suo nono titolo consecutivo per i tanti rimpianti delle inseguitrici: Inter su tutte. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex difensore nerazzurro e della nazionale, ha parlato proprio della lotta scudetto e dell’occasione persa da parte delle rivali dei bianconeri.

Bergomi. “Conte ha creduto nello scudetto”

“Le due squadre che hanno cercato di contrastare la Juventus sono state l’Inter e la Lazio”, ha detto Bergomi sulla battaglia alla prima piazza. “L’Inter nelle prime diciotto partite ha fatto quattordici vittorie e quattro pareggi, poi è subentrata la Lazio e nelle ultime tre partite si era riavvicinata l’Inter. Anche la Juventus ha perso punti durante il campionato ma solo quando aveva comunque un margine di punti a disposizione, ma anche loro hanno fatto fatica. In certe sfide la Juventus, anche in vantaggio di due gol si è fatta recuperare e solitamente questo non succede ai bianconeri. Antonio Conte ad un certo punto ci ha creduto, ha creduto nello scudetto. Lui è convinto quest’anno di aver fatto comunque un ottimo lavoro e forse non ha raccolto proprio il massimo”.

