Bergomi frecciata alla Juventus: “Nella mia top 11 di Serie A neppure un bianconero”

Il commento dell'ex difensore

La Juventus chiude il suo 2021 con una vittoria in campionato contro il Cagliari che la porta, dopo un avvio di stagione da incubo, a sole 4 lunghezze dal quarto posto occupato dall'Atalanta che varrebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Nonostante una partenza shock, i bianconeri sono riusciti a sistemare la classifica anche se non hanno convinto in tanti. Uno di questi, l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi che ai microfoni di Sky Sport ha parlato proprio della Vecchia Signora e dei suoi singoli.

TOP 11 - Piuttosto critico il commento dell'ex calciatore che nonostante lo sprint di risultati positivi della Juventus fa fatica ad individuare giocatori brillanti che meriterebbero di essere citati nella sua top 11 di questo girone d'andata di Serie A: "Se dovessi fare la mia top 11 del campionato, non metterei neanche un giocatore della Juventus", ha detto Bergomi con franchezza. "Ma quello che posso dire è che la cosa importante per i bianconeri, la cosa davvero positiva, è aver accorciato in classifica. Sicuramente era quello che ci voleva per riprendere autostima. Per il gioco continuo ad aspettare...".